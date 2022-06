Ruski šef diplomatije poručio Zapadu da ne isporučuje rakete dugog dometa Ukrajini

Ruski ministar spoljnih posova Sergej Lavrov upozorio je danas Zapad da ukoliko snabde Ukrajinu raketama dugog dometa da će Moskva reagovati zauzimanjem veće ukrajinske teritorije.

"Što je dalji domet oružja koje dajete to će dalje biti pomerena linija sa koje neonacisti mogu da prete Ruskoj Federaciji", rekao je Lavrov danas na onlajn konferenciji za novinare. SAD i Britanija najavile su da će Ukrajini isporučiti višecevne raketne bacače koji mogu da pogode mete udaljene do 80 kilometara. Ti raketni sistemi mogu da ispaljuju rakete i dužeg dometa i pogađaju oblasti udaljene do 300 kilometara, ali SAD su navele da neće isporučivati te rakete.