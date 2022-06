Au! Nadal otkrio - Federer me zvao pred meč sa Đokovićem! Španac otkrio sve detalje, evo šta mu je Rodžer rekao!

Pred meč sa Novakom Đokovićem je Rafael Nadal razgovarao sa Rodžerom Federerom.

Pred meč sa Novakom Đokovićem je Rafael Nadal razgovarao sa Rodžerom Federerom. Rafael Nadal je osvojio Rolan Garos, na putu do titule je pobedio Novaka Đokovića, a pred taj susret je razgovarao sa Rodžerom Federerom. Otkrio je to španski teniser u jednom intervjuu i to je izazvalo mnogo pažnje u teniskom svetu. Rafa Nadal je u razgovoru za "Skaj sport Italija" ispričao da je dobio poziv od Švajcarca baš uoči okršaja sa Novakom, kao i da su se čuli posle finala.