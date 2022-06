Uvozićemo struju cele ove godine i tokom zime

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da će Srbija do kraja ove godine i naredne zime uvoziti ugalj i električnu energiju i najavila stabilizaciju proizvodnje lignita u Kolubari za godinu i po dana. „Srbija svakog dana uvozi električnu energiju, 10 do 17 odsto od potrošnje. To je manjim delom vezano sa remontima koje sprovodi EPS, ali i za sve ono što se desilo u elektronenergetskom sistemu prošlog decembra. Došlo je do kolapsa i potrebno je vreme da se to sve sredi”,

Navela je da EPS mora da uloži najmanje 150 miliona evra kako bi površinski kopovi sledeće godine dali dovoljne količine uglja. „Mi sada ne proizvodimo dovoljne količine uglja da bismo mogli da zadovoljimo naše potrebe. Mi uvozimo i struju i ugalj i uvozićemo struju sigurno ove cele godine, ali i u januaru i februaru. Naše procene su da, ukoliko se uloži sve što je potrebno, u Kolubari pre svega, Srbija za godinu i po dana može da kaže 'E, sad možemo da proizvodimo