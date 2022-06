"Rat i mir" izbačena iz školskog programa: Vitrenko: Sve što veliča rusku vojsku moraće da nestane

Ukrajina planira da iz školskog programa izbaci roman "Rat i mir" ruskog pisca Lava Tolstoja jer se u romanu veliča ruska vojska, najavio je danas prvi zamenik ukrajinskog ministra obrazovanja Andrej Vitrenko.

On je dodao da je planirano da se veliki broj knjiga ruskih pisaca izbaci iz školskog programa. Kako je rekao, "sve što veliča rusku vojsku nestaće iz školskog programa strane literature", prenosi TASS. - Na primer, stvari kao što je Rat i mir, to je nešto što se neće više izučavati u Ukrajini - naveo je on, a navodi ukrajinski UNIAN. On je dodao da se očekuje da će školski programi u Ukrajini biti izmednjeni tako da se ojača "patriotsko obrazovanje".