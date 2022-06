Borelj: Želimo da računamo na Srbiju kao iskrenog kandidata i pouzdanog partnera

Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Žozep Borelj objavio je danas da je razgovarao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i poručio da žele da računaju na Srbiju kao iskrenog kandidata i pouzdanog evropskog partnera u zajedničkim principima, vrednostima, bezbednosti i prosperitetu.

Kako je Borelj naveo na tviteru, sa Vučićem je razgovarao i o važnim poslovima koji su pred EU i Zapadnim Balkanom. Tema razgovora bila su i regionalna pitanja i Bosna i Hercegovina, kao i važnost predstojećih izbora u toj zemlji. Called @predsednikrs Vucic. Important work for EU-Western Balkans ahead; want to count on Serbia as a sincere candidate & reliable European partner for common principles, values, security & prosperity. Also addressed regional issues &