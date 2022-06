Prvi snimci i fotografije sa mesta incidenta u Berlinu Očevidac: Tela su svuda, užasno je video, foto

Najmanje jedna osoba je poginula, a oko 30 je povređeno nakon što je automobil uleteo u masu ljudi u blizini crkve u Berlinu.

Vozilo je naletelo u masu ljudi ispred robne kuće u Rankeštrase u Šarlotenburgu u Berlinu. Dodatne informacije o počiniocu nisu odmah dostupne, prenosi britanski Miror. Područje je puno policije i vatrogasaca. Tu su timovi hitne pomoći.