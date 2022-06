Već potrošeno protivgradnih raketa koliko ranije za celu godinu: Meteorolozi otrkivaju do kada nas čeka olujno i kišvito vreme

Delovi Srbije tokom ove nedelje pogidle su jake kiše i grad, a grmljavine i nevreme se očekuju u petak i subotu na području zapadne, jugozapadne i južne Srbije, kao i u oblasti zapadnog Pomoravlja i južne Šumadije. Tu će pasti i do 50 milimetara kiše za 24 sata, upozoravaju meteorolozi.

Srbiju sve do subote, 11. juna, očekuju vremenske nepogode, a od početka ovogodišnje protivgradne sezone već je bilo 23 dana sa dejstvom, pa su do sada utrošene rekordne 5.032 rakete, koliko je u pojedinim ranijim godinama trošeno za celu sezonu koja traje do 15. oktobra, kaže za Telegraf.rs prof. dr Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometerološkog zavoda Srbije (RHMZ). On podseća da sistem odbrane od grada u Srbiji RHMZ sprovodi operativno preko 13