Načelnik: Biće izvršen kontradiverzioni pregled u još 40 škola u Beogradu

Od 214 osnovnih i srednjih škola u Beogradu, koje su dobile dojave o postavljenom eksplozivu, kontradiverzioni pregled još uvek nije obavljen u 34 osnovne i šest srednjih škola, a očekuje se da to bude urađeno tokom prepodneva, izjavio je načelnik Školske uprave za grad Beograd Dragan Filipović.

On je kazao da su ekipe MUP juče i tokom noći pregledale škole na području Mladenovca, Lazarevca i Obrenovca i da obrazovne ustanove u tim opštinama od jutros rade normalno. „Poslednji podatak je da šest srednjih i 34 osnovne škole još nisu pregledane i to se očekuje tokom prepodnevnih sati. Ukoliko to bude urađeno, nastava u popodnevnoj smeni u tim školama će se odvijati neposredno“, rekao je Filipović za televiziju Pink. Dodao je da i pored učestalih dojava o