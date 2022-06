Putin opsednut teritorijama: Naše ćemo povratiti, to je veće od same Ukrajine

Vladimir Putin se danas uporedio sa Petrom Velikim, rekavši da je Rusija u potrazi da “vrati“ svoju zemlju.

Kazao je kako je moderna Rusija slična toj i da ima istu sudbinu kao u vreme Petra I – da se vrati i ojača teritoriju. Tokom rata sa Švedskom Petar Veliki nije osvojio ništa, vratio je ono što je oduvek bilo naše, iako to niko u Evropi nije priznao, kazao je. „Sada je ovo i naša sudbina, da povratimo ono što je naše. To je veće od same Ukrajine“, kazao je ruski predsednik Vladimir Putina danas na sastanku sa mladim preduzetnicima, programerima startapova u oblasti