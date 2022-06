Krstić: Očekujem od Šolca oštriji ton od onoga u Berlinu

Docent Fakulteta političkih nauka Milan Kristić kaže za RTS da će na današnjem susretu predsednika Aleksandra Vučića i nemačkog kancelara Olafa Šolca teme biti slične kao i tokom sastanka u Berlinu, ali da očekuje da će za nijansu ton biti oštriji nego što je tada bio. Naglašava da je nemačkom kancelaru jasno koliko je uvođenje sankcija Rusiji za Srbiju bolno pitanje, ali da to ne znači da će on javno i politički imati mnogo razumevanja za to.

Milan Krstić očekuje da će danas na sastanku Vučića i Šolca biti slična lista prioriteta kakva je bila i u Berlinu, ali da može više biti istaknut aspekt usaglašavanja spoljne politike Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. "U Berlinu je bio prvi sastanak gde se na neki način način probijao led i imajući u vidu da su bili u isto vreme prisutni i Vučić i Kurti onda je ipak više naglaska bilo stavljeno na konstruktivnost dijaloga", kaže Krstić. Ističe da je to