NOVI SAD: Pretežno sunčano i malo toplije. Tokom dana razvoj slabe prolazne oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura od 16 do 28 stepeni.

VOJVODINA: Sunčano, suvo i malo toplije tokom dana. Na jugu Banata razvoj oblačnosti popodne. Vetar slab do umeren. Pritisak iznad normale. Temperatura od 15 do 29 stepeni. SRBIJA: Na severu Srbije toplije, suvo i pretežno sunčano, a u centralnim i južnim predelima svežije sa povremenom kišom.. Vetar slab do umeren severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Temperatura od 14 do 29 stepeni. NAREDNIH DANA: U ponedeqak pretežno sunčano i toplo u severnim i