Smena sunca i oblaka, ali i pljuskova s grmljavinom: Danas sunčano samo u jednom delu zemlje

Drugog dana vikenda sunčano samo na severu zemlje.

U ostalim krajevima biće više oblaka, a mestimično se očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 15 do , najviša dnevna do 29 stepeni. U Beogradu smena sunca i oblaka, najviša dnevna temperatura 26 stepeni. U ponedeljak će preovladavati sunčano, samo se na jugu očekuje promenljivo, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 14 do 18 stepeni, a najviša od 26 do 31