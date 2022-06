Đuričko o pohvalama Vinone Rajder, Stivena Kinga i Breta Gelmana: Nema srećnijeg čoveka od mene

Glumac Nikola Đuričko izjavio je u emsiji „24 minuta sa Zoranom Kesićem“ na TV Nova S, da nema srećnijeg čoveka od njega nakon što je za svoju rolu u četvrtoj sezoni popularne Netfliksove serije „Stranger Things“ dobio pohvale Vinone Rajder i Breta Gelmana, ali i čuvenog horor pisca Stivena Kinga.

Govoreći o radu sa Vinonom Rajder, Đuričko je rekao da je njegovo iskustvo iz Holivuda da što je neko veća zvezda, to je opuštenija i zanimljivija osoba. „Vinona je stvarno jako ljubazna, pametna, draga… Užasno me je podržala, i mnogo mi je to značilo u tim trenucima“, ispričao je proslavljeni srpski glumac koji u novim epizodama serije „Stranger Things“ igra prevrtljivog ruskog švercera Jurija. Čuvena američka glumica Vinona Rajder: Nikola Đuričko je apsolutna