Grmljavina sa Tvrđave

Radar pre 20 minuta  |  Dejan Šapić
Grmljavina sa Tvrđave

Kada se govori o Nišvilu, mnogi misle da je to (samo) džez festival i uvek je prva asocijacija na njega muzika. Međutim, razvoj festivala već neko vreme teče u dva pravca, krajnje netipična a uspešna za ovaj vid manifestacije

Još kada se iz Doma vojske ograničenih kapaciteta preselio na Nišku tvrđavu na kojoj je i ove godine 31. put održano nekoliko koncerata za pamćenje, Nišvil je izašao iz okvira džez festivala. Nastupi Bilija Kobama, Level 42, Big benda RTS, Morgan Heritejdža, Stereo MC’s, Fan Laving Kriminals, Džudit Hil samo su neki od komercijalnih, širokoj publici poznatih izvođača ne primarno džez orijentacije koji su privukli ogromnu pažnju. Tokom prve večeri došlo je do sudara
Otvori na radar.rs

RTS »

Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme iz Slavonije stiglo do Bačke, u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Danas pre 1 sat
Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nevreme stiglo do Bačke – u Subotici obilna kiša, oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

N1 Info pre 1 sat
Snažno nevreme pogodilo Suboticu: Oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Snažno nevreme pogodilo Suboticu: Oborena stabla u Mišićevu i Bajmoku

Nova pre 1 sat
VIDEO Pumpanje u Areni: Dodik izviždan, uvrede za Vučića, ton na RTS samo iz studija

VIDEO Pumpanje u Areni: Dodik izviždan, uvrede za Vučića, ton na RTS samo iz studija

Radio 021 pre 2 sata
Nebojša Čović, predsednik KSS: Pešić donosi odluku o Miciću u nedelju

Nebojša Čović, predsednik KSS: Pešić donosi odluku o Miciću u nedelju

Euronews pre 10 sati
Čović za RTS: Micićev status zavisi od meča sa Slovenijom

Čović za RTS: Micićev status zavisi od meča sa Slovenijom

RTS pre 11 sati
Spektakl u Beogradskoj areni! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija

Spektakl u Beogradskoj areni! Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija - Slovenija

Večernje novosti pre 14 sati
RTS »

Ključne reči

RTS

Kultura, najnovije vesti »

Grmljavina sa Tvrđave

Grmljavina sa Tvrđave

Radar pre 20 minuta
5 odličnih horora koji su snimljeni na jednoj lokaciji

5 odličnih horora koji su snimljeni na jednoj lokaciji

Danas pre 4 sati
NPS Zaječar: Zahtevamo da se ovogodišnja Gitarijada otkaže zbog svakodnevne represije u državi

NPS Zaječar: Zahtevamo da se ovogodišnja Gitarijada otkaže zbog svakodnevne represije u državi

Danas pre 5 sati
Izložba „Dragana Ilić, Portret – igra otkrivanja i/ili razotkrivanja“ u Muzeju savremene umetnosti

Izložba „Dragana Ilić, Portret – igra otkrivanja i/ili razotkrivanja“ u Muzeju savremene umetnosti

Danas pre 6 sati
Bekamov sin simulirao zadovoljavanje sa devojkom iza leđa rođenog oca: Zavukao ruke u bokserice, ljude pojeo blam

Bekamov sin simulirao zadovoljavanje sa devojkom iza leđa rođenog oca: Zavukao ruke u bokserice, ljude pojeo blam

Mondo pre 1 sat