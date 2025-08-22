Grmljavina sa Tvrđave

Kada se govori o Nišvilu, mnogi misle da je to (samo) džez festival i uvek je prva asocijacija na njega muzika. Međutim, razvoj festivala već neko vreme teče u dva pravca, krajnje netipična a uspešna za ovaj vid manifestacije

Još kada se iz Doma vojske ograničenih kapaciteta preselio na Nišku tvrđavu na kojoj je i ove godine 31. put održano nekoliko koncerata za pamćenje, Nišvil je izašao iz okvira džez festivala. Nastupi Bilija Kobama, Level 42, Big benda RTS, Morgan Heritejdža, Stereo MC’s, Fan Laving Kriminals, Džudit Hil samo su neki od komercijalnih, širokoj publici poznatih izvođača ne primarno džez orijentacije koji su privukli ogromnu pažnju. Tokom prve večeri došlo je do sudara