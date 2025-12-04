Božo Prelević za Danas: Postoji pravna mogućnost da zaštitimo Generalštab pred američkim pravosuđem, ali se to neće desiti, jer su naša vladajuća institucija kriminalci iz ćacilenda

Danas pre 23 minuta  |  Radmila Radosavljević
Mi smo u zakonitosti došli na nivo Ali Babe i 40 razbojnika, i svedočimo najočiglednijem i najtransparentnijem kršenju svih zakona – sada to nije samo pitanje da li su predstavnici Ministarstva kulture nenajavljeno upali i neovlašćeno pristupili serveru Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, nego da li su nešto odneli, ili su nešto ostavili – kaže za Danas advokat Božo Prelević, komentarišući novi skandal vezan za Generalštab. A on je započeo juče, u danu
