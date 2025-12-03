Rafinerija Pančevo počela proces obustave rada, država obezbeđuje platni promet sa NIS-om do kraja nedelje

U Rafineriji nafte Pančevo juče je počeo proces obustave rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je dogovoreno da se na rizik države, do kraja nedelje obezbedi platni promet sa NIS-om.

Pedeset šesti dan je otkako su na snazi američke sankcije Naftnoj industriji Srbije, koja je većinski u ruskom vlasništvu. Tokom jučerašnjeg dana održan je sastanak o NIS-u predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa timovima za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje u zgradi Predsedništva. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka rekao je da, iako smo očekivali da NIS dobije licencu za nastavak rada Rafinerije, pozitivnu odluku SAD nismo dobili. Dogovorili