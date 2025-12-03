CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

N1 Info pre 35 minuta  |  Beta
CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Firma "Premijus" dobila je od 2021. godine 109 ugovora državnih i gradskih vlasti, najčešće u okviru konzorcijuma, a ukupna vrednost ugovora, kako je danas naveo Centar za lokalnu samoupravu (CLS), iznosi 19,3 milijarde dinara.

CLS je saopštio da je "Premijus" dobijao veliki broj ugovora sa Javnim-komunalnim preduzećem (JKP) "Gradska čistoća" Beograd, kao i da su im prihodi porasli "četiri puta u poslednje tri godine". "Ova firma je pre samo mesec dana, u konzorcijumu, dobila posao rekonstrukcije Osnovne škole 'Sveti Sava' na Vračaru za čak 813 miliona dinara bez PDV-a", navodi se u saopštenju.
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Nova pre 55 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVSveti Sava

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

N1 Info pre 35 minuta
Minimalac skače, menjaju se i osnovice: Šta zaposlene i poslodavce čeka u 2026.

Minimalac skače, menjaju se i osnovice: Šta zaposlene i poslodavce čeka u 2026.

Kamatica pre 30 minuta
Prevozili putnike bez važeće dozvole za avion: Nacionalna avio-kompanija ponovo pod istragom u Indiji

Prevozili putnike bez važeće dozvole za avion: Nacionalna avio-kompanija ponovo pod istragom u Indiji

Aero.rs pre 0 minuta
Ambasador Kanade: Let Beograd Toronto najmoćniji i najopipljivi način za zajednički prosperitet

Ambasador Kanade: Let Beograd Toronto najmoćniji i najopipljivi način za zajednički prosperitet

RTV pre 10 minuta
Srbija dobija novi Zakon o stočarstvu – propisi usklađeni sa direktivama EU

Srbija dobija novi Zakon o stočarstvu – propisi usklađeni sa direktivama EU

Biznis.rs pre 30 minuta