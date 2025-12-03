CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Firma "Premijus" dobila je od 2021. godine 109 ugovora državnih i gradskih vlasti, najčešće u okviru konzorcijuma, a ukupna vrednost ugovora, kako je danas naveo Centar za lokalnu samoupravu (CLS), iznosi 19,3 milijarde dinara.

CLS je saopštio da je „Premijus“ dobijao veliki broj ugovora sa Javnim-komunalnim preduzećem (JKP) „Gradska čistoća“ Beograd, kao i da su im prihodi porasli „četiri puta u poslednje tri godine“. „Ova firma je pre samo mesec dana, u konzorcijumu, dobila posao rekonstrukcije Osnovne škole ‘Sveti Sava’ na Vračaru za čak 813 miliona dinara bez PDV-a“, navodi se u saopštenju. ***