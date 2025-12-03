CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Nova pre 2 sata  |  Autor: Beta
CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Firma "Premijus" dobila je od 2021. godine 109 ugovora državnih i gradskih vlasti, najčešće u okviru konzorcijuma, a ukupna vrednost ugovora, kako je danas naveo Centar za lokalnu samoupravu (CLS), iznosi 19,3 milijarde dinara.

CLS je saopštio da je „Premijus“ dobijao veliki broj ugovora sa Javnim-komunalnim preduzećem (JKP) „Gradska čistoća“ Beograd, kao i da su im prihodi porasli „četiri puta u poslednje tri godine“. „Ova firma je pre samo mesec dana, u konzorcijumu, dobila posao rekonstrukcije Osnovne škole ‘Sveti Sava’ na Vračaru za čak 813 miliona dinara bez PDV-a“, navodi se u saopštenju. ***
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Beta pre 17 minuta
CLS: Jedna firma dobila 109 državnih ugovora od 2021. godine, vrednost poslova 19,3 milijarde dinara

CLS: Jedna firma dobila 109 državnih ugovora od 2021. godine, vrednost poslova 19,3 milijarde dinara

Serbian News Media pre 41 minuta
CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

N1 Info pre 2 sata
CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PDVSveti Sava

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbiji preti blokada platnog prometa zbog NIS-a

Srbiji preti blokada platnog prometa zbog NIS-a

Bloomberg Adria pre 7 minuta
Ekspertkinja: Pitanje NIS pod ličnom kontrolom Putina, NIS nije tema u Briselu

Ekspertkinja: Pitanje NIS pod ličnom kontrolom Putina, NIS nije tema u Briselu

N1 Info pre 7 minuta
Biznis Liga Kviz: Kada se znanje pretvori u najbolji team building

Biznis Liga Kviz: Kada se znanje pretvori u najbolji team building

BizLife pre 7 minuta
Građevinske usluge znatno poskupjele, no trend bi se trebao smiriti

Građevinske usluge znatno poskupjele, no trend bi se trebao smiriti

SEEbiz pre 1 minut
Samo Vučić nam je stalno povećavao penzije, ni Tito, ni Milošević nisu! Penzioneri prezadovoljni povećanjem penzija, jedna…

Samo Vučić nam je stalno povećavao penzije, ni Tito, ni Milošević nisu! Penzioneri prezadovoljni povećanjem penzija, jedna stvar ih posebno raduje (video)

Alo pre 2 minuta