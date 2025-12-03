"Izgubićemo jednu od najprofitabilnijih i najvećih kompanija u Srbiji": Kako će obustava rada Rafinerije uticati na budžet, inflaciju, tržište (video)

Blic pre 2 sata
"Izgubićemo jednu od najprofitabilnijih i najvećih kompanija u Srbiji": Kako će obustava rada Rafinerije uticati na budžet…

U Rafineriji nafte Pančevo počinje obustava rada proizvodnih postrojenja usled nedostatka sirove nafte za preradu, nastalog kao posledica sankcija koje je Ministarstvo finansija SAD uvelo kompaniji NIS. Odluke OFAK-a još uvek nema, dok američke sankcije traju već 55 dana. Državni vrh poručuje da razloga za paniku nema i da su planovi za uvoz spremni, ali predsednik Srbije je priznao da nas očekuje težak period.

Obustava rada procesnih postrojenja odvija se po principu koji se primenjuje kada je reč o planskim remontima i izvodi se u skladu sa zakonima Srbije, internim pravilima kompanije i strogim ekološkim standardima i pravilima bezbednosti i zdravlja na radu, navodi se u saopštenju NIS-a. Aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo tokom procesa obustave rada postrojenja organizovane su na taj način da rafinerijska postrojenja budu spremna za start čim se za to steknu
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Srbija ostala bez rafinerije – šta dalje?

Srbija ostala bez rafinerije – šta dalje?

Dojče vele pre 4 minuta
Rafinerija Pančevo u procesu obustave rada, Vučić rekao da se na rizik države do kraja nedelje obezbedi platni promet sa NIS-om…

Rafinerija Pančevo u procesu obustave rada, Vučić rekao da se na rizik države do kraja nedelje obezbedi platni promet sa NIS-om

Nova pre 1 sat
Rafinerija Pančevo počela proces obustave rada, država obezbeđuje platni promet sa NIS-om do kraja nedelje

Rafinerija Pančevo počela proces obustave rada, država obezbeđuje platni promet sa NIS-om do kraja nedelje

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

InflacijaBudžetPančevoPredsednik Srbijenafta

Ekonomija, najnovije vesti »

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

CLS tvrdi da je jedna firma dobila više od 100 državnih i gradskih ugovora od 2021. godine

N1 Info pre 34 minuta
Minimalac skače, menjaju se i osnovice: Šta zaposlene i poslodavce čeka u 2026.

Minimalac skače, menjaju se i osnovice: Šta zaposlene i poslodavce čeka u 2026.

Kamatica pre 29 minuta
Ambasador Kanade: Let Beograd Toronto najmoćniji i najopipljivi način za zajednički prosperitet

Ambasador Kanade: Let Beograd Toronto najmoćniji i najopipljivi način za zajednički prosperitet

RTV pre 10 minuta
Srbija dobija novi Zakon o stočarstvu – propisi usklađeni sa direktivama EU

Srbija dobija novi Zakon o stočarstvu – propisi usklađeni sa direktivama EU

Biznis.rs pre 29 minuta
Najmoćnija žena kripto svijeta preuzima vodeću ulogu u Binanceu

Najmoćnija žena kripto svijeta preuzima vodeću ulogu u Binanceu

SEEbiz pre 19 minuta