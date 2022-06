Danas sunčano i toplo, UV zračenje visoko: Najpovoljnije će biti u ova dva grada! Evo kada opet stižu pljuskovi

U Srbiji će danas posle svežeg jutra biti pretežno sunčano i malo toplije vreme.

Vetar slab severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je objavio i kakvo je stanje sa UV zračenjem. Naime, u većem delu Srbije indeks je obeležen brojevima 8 i 9, a jedino je nešto slabije u Beogradu i Negotinu. Prognoza za naredna tri dana Četvrtak Ujutro sveže. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 9 do