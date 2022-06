Postala si toliko dobra da si svima trn u oku! Estrada ovako reaguje na sukob Milice i Ane, neki reč nisu smeli da kažu!

Pevačica Milica Pavlović pre nekoliko meseci objavila je pesmu koja je ubrzo postala hit da bi se ispostavilo da postoji i demo verzija numere koju je otpevala Ana Nikolić.

Kako sada postoje dve verzije pesme i kako se do sada to nije desilo, mnogi su zbunjeni i to komentarišu, dok javne ličnosti uglavnom nemaju komentar. Aca Lukas javno je podržao Aninu verziju pesme, dok je Jelena Karleuša podržala Milicu, nakon čega su se njih dvoje sukobili na Instagramu. Poznati su se sada oglasili povodom situcije u kojoj su se našle Milica i Ana. - Ako je Milica platila pesmu to je njena pesma i nije u redu što je objavljen demo snimak. Mogo