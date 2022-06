Žao nam je, nevini će stradati, nema drugog načina: Jeziv mejl stigao osnovnim školama u Srbiji, oglasilo se Ministarstvo prosvete

U više osnovnih škola širom Srbije jutros su stigle dojave o postavljenim bombama.

Razredne starešine obavestile su roditelje da deca ne dolaze u školu dok se na završi provera. Kako saznajemo, dojave su stigle u škole u Beogradu, Novom Pazaru, Negotinu, Valjevu, Kragujevcu, Arilju, Novoj Varoši, Obrenovcu, Vojvodini. "Eksplozivna naprava postavljena u školi. Nećemo se sakriti. Ubistva će biti potrebna. Mi ćemo ubiti. Biće potrebno uništenje. Uništićemo. Iskreno nam je žao što će