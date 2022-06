Kijev nakon odluke Evropske komisije: Prvi korak ka članstvu u EU koji će nas sigurno približiti našoj pobedi

Odluka Evropske komisije da preporuči da Ukrajini bude odobren statusa kandidata za Evropsku uniju pomoći će Kijevu da pobedi rusku invaziju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. "Ovo je prvi korak ka članstvu u EU koji će nas sigurno približiti našoj pobedi.

Zahvalan sam Fon der Lajen i svakoj (EU) članici na istorijskoj odluci", naveo je Zelenski na Tviteru. I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2022 On je dodao da očekuje da će