Zelenski: Odluka Evropske komisije pomoći će Ukrajini da pobedi rusku invaziju

KIJEV - Odluka Evropske komisije da preporuči da Ukrajini bude odobren statusa kandidata za Evropsku uniju pomoći će Kijevu da pobedi rusku invaziju, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski.

"To je prvi korak na putu članstva u EU zbog kojeg će naša pobeda biti bliža. Zahvalan sam Fon der Lajen i svakoj (EU) članici na istorijskoj odluci", naveo je Zelenski na Tviteru. On je dodao da očekuje da će lideri vlada EU odobriti predlog sledeće nedelje, preneo je Rojters. Evropska komisija je prdložila da se Ukrajini da status kandidata za članstvo u EU, izjavila je ranije danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i dodala da to podrazumeva i