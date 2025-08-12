Promena plana ili lapsus: Tramp najavio da u petak putuje u Rusiju

Američki predsednik najavio je juče na nesvakidašnji način sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji je planiran na Aljasci U petak putujem u Rusiju, planiram da se sastanem sa Putinom, izjavio je Donald Tramp.

Nejasno je da li je američki predsednik mislio konkretno na najavljeni sastanak na Aljasci ili je to nagoveštaj odlaska na teritoriju današnje Rusije. Tramp je ovo izjavio tokom konferencije za novinare na kojoj je glavna tema bila razmatranje situacije u Vašingtonu, a povodom sve većeg broja beskućnika na ulicama glavnog grada SAD. "U petak idem u Rusiju. Nameravam da se vidim sa Putinom", rekao je Tramp, ubacivši ovu izjavu između drugih posvećenih lokalnim