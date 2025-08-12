Promena plana ili lapsus: Tramp najavio da u petak putuje u Rusiju

Politika pre 1 sat
Promena plana ili lapsus: Tramp najavio da u petak putuje u Rusiju

Američki predsednik najavio je juče na nesvakidašnji način sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom koji je planiran na Aljasci U petak putujem u Rusiju, planiram da se sastanem sa Putinom, izjavio je Donald Tramp.

Nejasno je da li je američki predsednik mislio konkretno na najavljeni sastanak na Aljasci ili je to nagoveštaj odlaska na teritoriju današnje Rusije. Tramp je ovo izjavio tokom konferencije za novinare na kojoj je glavna tema bila razmatranje situacije u Vašingtonu, a povodom sve većeg broja beskućnika na ulicama glavnog grada SAD. "U petak idem u Rusiju. Nameravam da se vidim sa Putinom", rekao je Tramp, ubacivši ovu izjavu između drugih posvećenih lokalnim
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Danas pre 6 sati
"Znaću za 2 minuta": Tramp otkrio plan za okončanje rata u Ukrajini: Evo šta će reći Putinu kada se sretnu oči u oči

"Znaću za 2 minuta": Tramp otkrio plan za okončanje rata u Ukrajini: Evo šta će reći Putinu kada se sretnu oči u oči

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinVašingtonRusijaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

Blic pre 28 minuta
Zemljotres u Albaniji: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale

Zemljotres u Albaniji: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale

Kurir pre 52 minuta
EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

Politika pre 48 minuta
(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

Danas pre 2 sata
Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Danas pre 2 sata