Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci; Zelenski: Nećemo napustiti Donbas

RTS pre 25 minuta
Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci; Zelenski: Nećemo napustiti Donbas

Rat u Ukrajini – 1.266. dan. Sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i njegovog ruskog kolege Vladimira Putina biće održan u Enkoridžu na Aljsci, objavila je Bela kuća. Ukrajina neće napustiti Donbas, poručuje predsednik Volodimir Zelenski. Podseća da svi zaboravljaju prvi deo - "naše teritorije su nezakonito okupirane."

Zelenski: Nećemo napustiti Donbas Ukrajina neće napustiti Donbas, poručio je predsednik Volodimir Zelenski u razgovoru s novinarima. Odgovarajući na pitanje kakvu konfiguraciju teritorijalne razmene predlažu Amerikanci, šef države je naglasio: "Nećemo napustiti Donbas. Ne možemo to da uradimo. Svi zaboravljaju prvi deo – naše teritorije su nezakonito okupirane." Zelenski je napomenuo da je Donbas za Ruse "odskočna daska za novu buduću ofanzivu". (Unijan) Opširnije
