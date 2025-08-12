UKRAJINSKA KRIZA - Bela kuća: Tramp i Putin sastaće se u Enkoridžu u petak; - Zelenski: Nećemo se povući iz Donbasa!

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.266. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će i Ukrajina i Rusija morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj kako bi okončali rat. Nemački kancelar Fridrih Merc potvrdio je da je za sutra pozvao na virtuelne razgovore između evropskih lidera i ukrajinskog Volodimira Zelenskog i Trampa, povodom njegovog predstojećeg sastanka s liderom Kremlja Vladimirom Putinom na Aljasci.

Šef Bele kuće Donald Tramp kaže da će njegov sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ovog petka na Aljasci biti "sastanak za procenu“ s ciljem da se pozove Rusija da okonča rat u Ukrajini. "Dakle, idem da razgovaram sa Vladimirom Putinom i reći ću mu da mora da okonča ovaj rat. Mora da ga okonča", rekao je Tramp novinarima. Istakao je i da će u prva dva minuta sastanka znati da li je moguć napredak, ali i da će Rusija i Ukrajina morati da ustupe deo