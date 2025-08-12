UKRAJINSKA KRIZA - Bela kuća: Tramp i Putin sastaće se u Enkoridžu u petak; - Zelenski: Nećemo se povući iz Donbasa!

RTV pre 2 sata  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA - Bela kuća: Tramp i Putin sastaće se u Enkoridžu u petak; - Zelenski: Nećemo se povući iz Donbasa!

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.266. dan. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će i Ukrajina i Rusija morati da ustupe deo teritorije jedna drugoj kako bi okončali rat. Nemački kancelar Fridrih Merc potvrdio je da je za sutra pozvao na virtuelne razgovore između evropskih lidera i ukrajinskog Volodimira Zelenskog i Trampa, povodom njegovog predstojećeg sastanka s liderom Kremlja Vladimirom Putinom na Aljasci.

Šef Bele kuće Donald Tramp kaže da će njegov sastanak s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom ovog petka na Aljasci biti "sastanak za procenu“ s ciljem da se pozove Rusija da okonča rat u Ukrajini. "Dakle, idem da razgovaram sa Vladimirom Putinom i reći ću mu da mora da okonča ovaj rat. Mora da ga okonča", rekao je Tramp novinarima. Istakao je i da će u prva dva minuta sastanka znati da li je moguć napredak, ali i da će Rusija i Ukrajina morati da ustupe deo
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci; Zelenski: Nećemo napustiti Donbas

Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci; Zelenski: Nećemo napustiti Donbas

RTS pre 22 minuta
Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "To će otvoriti put za ofanzivu na Harkov, Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast"!…

Zelenski odbija da povuče vojsku iz Donbasa: "To će otvoriti put za ofanzivu na Harkov, Zaporošku i Dnjepropetrovsku oblast"!

Kurir pre 1 sat
uživo RAT U UKRAJINI Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci

uživo RAT U UKRAJINI Bela kuća potvrdila: Sastanak Trampa i Putina u Enkoridžu na Aljasci

Euronews pre 2 sata
Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa, to bi bio preduslov za novi rat

Zelenski: Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa, to bi bio preduslov za novi rat

Euronews pre 2 sata
Na pomolu je novi rat?

Na pomolu je novi rat?

B92 pre 2 sata
Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa

Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa

Politika pre 2 sata
Zelenski jasno poručio svima: "Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa, to bi bio preduslov za novi rat"

Zelenski jasno poručio svima: "Ukrajina neće da se povuče iz Donbasa, to bi bio preduslov za novi rat"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaVašingtonEUBela kućaRusijaKijevDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

„Nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine“: Zelenski komentarisao predstojeći sastanak Trampa i Putina

„Nemoguće razgovarati o Ukrajini bez Ukrajine“: Zelenski komentarisao predstojeći sastanak Trampa i Putina

Danas pre 57 minuta
"Znak zahvalnosti za njegovu hrabrost": Crnogorska porodica iz Berlina obezbedila stipendiju za školovanje dece poginulog…

"Znak zahvalnosti za njegovu hrabrost": Crnogorska porodica iz Berlina obezbedila stipendiju za školovanje dece poginulog vojnika

Blic pre 37 minuta
(Video) Apokalipsa u Grčkoj! 82 požara za 24 sata, vatra van kontrole guta kuće, maslinjake i fabrike: Vatrogasci nemoćni, jak…

(Video) Apokalipsa u Grčkoj! 82 požara za 24 sata, vatra van kontrole guta kuće, maslinjake i fabrike: Vatrogasci nemoćni, jak vetar im otežava gašenje

Blic pre 2 minuta
"Svi vatrogasci će biti nagrađeni": Oglasio se Spajić: Predložio posthumno odlikovanje za vojnika poginulog u gašenju požara…

"Svi vatrogasci će biti nagrađeni": Oglasio se Spajić: Predložio posthumno odlikovanje za vojnika poginulog u gašenju požara

Blic pre 1 sat
(Video) Banda pljačkaša terorisala atinu: Pojavio se jezivi snimak pljačke, sevaju noževi

(Video) Banda pljačkaša terorisala atinu: Pojavio se jezivi snimak pljačke, sevaju noževi

Blic pre 1 sat