(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini
Danas pre 2 sata | FoNet
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je danas na društvenim mrežama snimak kako sa poglavarom Srpske pravoslavne crkve patrijarhom Porfirijem bere borovnice na Jahorini. „Kad su ruke čiste, a savest mirna i borovnica na Jahorini ima bolji ukus“, naveo je Dodik na plarformi X. Кад су руке чисте, а савјест мирна – и боровница на Јахорини има бољи укус. На нашој планинској љепотици с патријархом дијелити и молитву и плодове земље – то је права снага и