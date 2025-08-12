(Video) "ruke čiste, a savest mirna": U jeku političke krize Dodik bere borovnice na Jahorini sa patrijarhom Porfirijem

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik oglasio se na svom X nalogu i podelio video snimak sa Jahorine na kom bere borovnice sa patrijarhom srpskim Porfirijem.

U jeku političke krize, Dodik je poručio "da su ruke čiste, a savest mirna". - Kad su ruke čiste, a savest mirna - i borovnica na Jahorini ima bolji ukus. Na našoj planinskoj lepotici s patrijarhom Porfirijem deliti i molitvu i plodove zemlje - to je prava snaga i radost - napisao je Dodik na svom X nalogu. Patrijarh srpski Porfirije rekao je da je proveo prijatno popodne sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na obroncima planine Jahorine. "Deliti