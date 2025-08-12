Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Troje ljudi ubijeno je, dok je osumnjičeni u pritvoru nakon pucnjave ispred prodavnice Target u Ostinu u ponedeljak, saopštila je policija u Ostinu.

Prema navodima zvaničnika, poziv o pucnjavi na lokaciji Targeta u ulici Research Boulevard primljen je u 14.15 časova. Policajci su po dolasku zatekli tri osobe sa prostrelnim ranama, prenosi ABCNews. Kako piše ABCNews, osumnjičeni, muškarac star 32 godine, prema navodima policije, ukrao je automobil sa parkinga Targeta i pobegao sa mesta događaja. Osoba od koje je vozilo oteto nalazi se među ubijenima. Nakon što je napustio područje Targeta, osumnjičeni je sleteo