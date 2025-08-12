SAD i Kina produžile trgovinsko primirje 90 dana
Danas pre 2 sata | Beta-AFP
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp produžio je danas trgovinsko primirje sa Kinom, kojim oštre carine na izvoz obe zemlje ostaju niže od prvobitno propisanih.
Tramp je potpisao dekret o formalizaciji produženja trgovinskog sporazuma u trajanju od 90 dana, preneo je Vol Strit Džurnal. Vašington i Peking su uveli oštre recipročne carine koje iznose po nekoliko stotina odsto, a dve zemlje su prvo trgovinsko primirje, kojim se tarife smanjuju, donele u Ženevi u maju ove godine.