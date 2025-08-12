Nova šansa za dogovor - SAD i Kina izbegle carinski rat

Predsednik SAD Donald Trump produžio je pauzu za visoke carine na kinesku robu za još 90 dana, do početka novembra, stabilizujući tako trgovinske odnose između dve najveće svetske ekonomije.

Trump je potpisao nalog kojim se primirje produžava do 10. novembra, odlažući povećanje carina koje je bilo planirano za utorak. Ova deeskalacija je prvobitno stupila na snagu kada su se SAD i Kina dogovorile da smanje uzajamna povećanja carina i ublaže izvozna ograničenja na retke zemne elemente i određene tehnologije. "Svi ostali elementi sporazuma ostaju nepromenjeni", napisao je Trump na mreži Truth Social, nagoveštavajući da nema planiranih promena u američkoj