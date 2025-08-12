Nova šansa za dogovor - SAD i Kina izbegle carinski rat

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Josh Wingrove, Jennifer A
Nova šansa za dogovor - SAD i Kina izbegle carinski rat

Predsednik SAD Donald Trump produžio je pauzu za visoke carine na kinesku robu za još 90 dana, do početka novembra, stabilizujući tako trgovinske odnose između dve najveće svetske ekonomije.

Trump je potpisao nalog kojim se primirje produžava do 10. novembra, odlažući povećanje carina koje je bilo planirano za utorak. Ova deeskalacija je prvobitno stupila na snagu kada su se SAD i Kina dogovorile da smanje uzajamna povećanja carina i ublaže izvozna ograničenja na retke zemne elemente i određene tehnologije. "Svi ostali elementi sporazuma ostaju nepromenjeni", napisao je Trump na mreži Truth Social, nagoveštavajući da nema planiranih promena u američkoj
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

Naslovi.ai pre 1 minut
SAD ponovo odložile uvođenje carina Kini

SAD ponovo odložile uvođenje carina Kini

Biznis i finansije pre 13 minuta
SAD i Kina produžile carinsko primirje. Šta koči konačni dogovor?

SAD i Kina produžile carinsko primirje. Šta koči konačni dogovor?

Vesti online pre 58 minuta
Carine na američku robu: (Ne)očekivana odluka Kine

Carine na američku robu: (Ne)očekivana odluka Kine

Vesti online pre 43 minuta
Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Tramp odložio carine Kini na 90 dana

Nova ekonomija pre 1 sat
Trump produžio suspenziju carina na kinesku robu za još 90 dana

Trump produžio suspenziju carina na kinesku robu za još 90 dana

Slobodna Evropa pre 2 sata
SAD/Kina: Pregovori o carinama produženi do 10. novembra

SAD/Kina: Pregovori o carinama produženi do 10. novembra

InStore pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Kina

Ekonomija, najnovije vesti »

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

Naslovi.ai pre 1 minut
Kalemegdan dobija interaktivne turističke table i mobilnu aplikaciju, raspisana nabavka vredna više od 650.000 evra

Kalemegdan dobija interaktivne turističke table i mobilnu aplikaciju, raspisana nabavka vredna više od 650.000 evra

Nova ekonomija pre 13 minuta
Alternativno finansiranje za rast poslovanja kompanije Zlatiborac: Banca Intesa realizovala još jednu emisiju mini obveznica

Alternativno finansiranje za rast poslovanja kompanije Zlatiborac: Banca Intesa realizovala još jednu emisiju mini obveznica

Blic pre 3 minuta
SAD ponovo odložile uvođenje carina Kini

SAD ponovo odložile uvođenje carina Kini

Biznis i finansije pre 13 minuta
Nbs: Banke pooštrile uslove za kredite privredi, a ublažile standarde za stanovništvo

Nbs: Banke pooštrile uslove za kredite privredi, a ublažile standarde za stanovništvo

Blic pre 8 minuta