SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

Naslovi.ai pre 1 sat
SAD i Kina produžile trgovinsko primirje i odložile carine na 90 dana

Trgovinsko primirje produženo do novembra 2025, ali ključni problemi u pregovorima ostaju nerešeni.

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu naredbu kojom se odlaže uvođenje visokih tarifa na kinesku robu za narednih 90 dana, čime je produženo trgovinsko primirje sa Kinom do 10. novembra 2025. godine. Odluka je usledila nakon poslednje runde pregovora u Stokholmu i ima za cilj stabilizaciju trgovinskih odnosa između dve zemlje. Blic Danas Bloomberg Adria

Kina je paralelno suspendovala dodatne carine na američku robu na isti period, zadržavajući postojeću stopu od 10 odsto, i najavila mere za rešavanje netarifnih barijera koje pogađaju američke proizvode. Ova odluka je potvrđena od strane kineskog Ministarstva trgovine i preneta kroz zvanične agencije. Politika Euronews Vesti online

Trgovinsko primirje je rezultat višemesečnih pregovora i predstavlja odlaganje planiranih povećanja carina koje su mogle dostići i preko 100 odsto, čime su obe strane izbegle eskalaciju trgovinskog sukoba uoči ključne praznične sezone. Ipak, ključne prepreke u postizanju trajnog dogovora i dalje postoje, što ukazuje na složenost daljih pregovora. Biznis.rs InStore Politika

Ključne reči

KinaStokholmDonald Tramp

