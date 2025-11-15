Sad odložile sankcije lukoilu Produžen rok za prodaju

Ministarstvo finansija SAD izdalo je licencu kojom se dozvoljava da se transakcije vezane za prodaju međunarodne imovine kompanije Lukoil nastave do 13. decembra, navedeno je u dokumentu objavljenom danas na sajtu američke Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC)

Ministarstvo finansija SAD izdalo je i licencu za obavljanje transakcija sa četiri Lukoilove komapanije koje posluju u Bugarskoj koja je produžena do 29. aprila 2026. godine. Kompanije u pitanju su Lukoil Neftohim Burgas JSC, Lukoil Bugarska, Lukoil Aviation Bugarska, Lukoil Bulgaria Bunker, kao i entiteti u kojima ove kompanije poseduju 50 odsto ili više vlasničkog udela. Sjedinjene Američke Države su uvele sankcije protiv Lukoila u sklopu pritisaka na Moskvu da
