EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

Politika pre 48 minuta
EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi
Evropska unija osudila je ubistvo pet novinara medijske kuće Al Džazira u Pojasu Gaze, čiji je šator raketom gađala izraelska vojska, izjavila je visoka predstavnica Unije za diplomatiju i bezbednost Kaja Kalas. "EU osuđuje ubistvo pet novinara Al Džazire u (izraelskom vojnom) vazdušnom napadu ispred bolnice Al-Šifa u gradu Gazi, uključujući dopisnika Anasa al-Šarifa", saopštila je Kalas nakon virtuelnog sastanka ministara spoljnih poslova članica EU. Izraelska
Otvori na politika.rs

Pročitajte još

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

Blic pre 27 minuta
Harec: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

Harec: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

RTV pre 1 sat
Hamas upoznat sa predlogom o prekidu vatre Egipta, Katara i Turske

Hamas upoznat sa predlogom o prekidu vatre Egipta, Katara i Turske

Politika pre 2 sata
Izraelski mediji: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

Izraelski mediji: Izrael bi mogao da otkaže ili odloži plan o Gazi ako Hamas učini ustupke

Večernje novosti pre 2 sata
KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Netanjahu: Izrael ne sprovodi genocid u Pojasu Gaze, nema politike izgladnjivanja

KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Netanjahu: Izrael ne sprovodi genocid u Pojasu Gaze, nema politike izgladnjivanja

Euronews pre 1 dan
EU osudila ubistvo 5 novinara Al Džazire u Gazi

EU osudila ubistvo 5 novinara Al Džazire u Gazi

Nedeljnik pre 1 dan
Desetine ljudi poginulo u gazi dok su čekali pomoć: Novi napad Izraela, još jedno dete umrlo od gladi

Desetine ljudi poginulo u gazi dok su čekali pomoć: Novi napad Izraela, još jedno dete umrlo od gladi

Kurir pre 1 dan

Ključne reči

Evropska UnijaEUGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

"Eu zagovara rat": Oglasio se Sijarto pred sastanak Putina i Trampa: "Značaj se vidi sa meseca"

Blic pre 27 minuta
Zemljotres u Albaniji: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale

Zemljotres u Albaniji: Potres kod Elbasana jačine 3,9 stepeni Rihterove skale

Kurir pre 52 minuta
EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

Politika pre 48 minuta
(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

(VIDEO) Patrijarh Porfirije i Dodik beru borovnice na Jahorini

Danas pre 2 sata
Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Pucnjava ispred prodavnice Target u Ostinu: Troje mrtvih, osumnjičeni u pritvoru

Danas pre 2 sata