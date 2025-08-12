EU osudila ubistvo novinara Al Džazire u Gazi

Evropska unija osudila je ubistvo pet novinara medijske kuće Al Džazira u Pojasu Gaze, čiji je šator raketom gađala izraelska vojska, izjavila je visoka predstavnica Unije za diplomatiju i bezbednost Kaja Kalas. "EU osuđuje ubistvo pet novinara Al Džazire u (izraelskom vojnom) vazdušnom napadu ispred bolnice Al-Šifa u gradu Gazi, uključujući dopisnika Anasa al-Šarifa", saopštila je Kalas nakon virtuelnog sastanka ministara spoljnih poslova članica EU. Izraelska