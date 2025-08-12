Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne

Tramp: U prva dva minuta sastanka s Putinom, znaću da li se može postići dogovor ili ne
Danas pre 5 sati | FoNet
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ukrajinski predsednik Zelenski „može“ da prisustvuje njegovom samitu sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, ali je izrazio skepticizam da će to napraviti razliku u postizanju mirovnog sporazuma, objavila je dans televizijska mreža CNN. „Nije (Zelenski) bio deo toga.
Rekao bih da može da ide, ali je bio na mnogo sastanaka. Znate, on je tamo već tri i po godine. Ništa se nije dogodilo“, rekao je Tramp novinarima u Beloj kući. „Imaćemo sastanak sa Vladimirom Putinom, i na kraju tog sastanka, verovatno u prva dva minuta, tačno ću znati da li se može postići dogovor ili ne“, naveo je Tramp. Na pitanje novinara „kako će to znati“, Tramp je odgovorio: „Zato što to radim. Ja pravim dogovore“. Tramp je kasnije dodao da će