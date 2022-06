Pred nama je još jedan topao dan! Uveče moguća kiša u ovim predelima, a u ponedeljak nas čeka paklena vrućina

Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.

Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C. U Srbiji danas prolazna promenljiva oblačnost uz malo niže temperature tokom dana i moguću šansu za slabe padavine sporadično. U severnim predelima može ostati suvo tokom većeg dela dana uz sunčane periode ali ni tamo nije isključena pojava slabe prolazne kiše. Vetar slab do umeren severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 26°C do 29°C.