Bajden pao sa bicikla tokom vožnje po plaži: "Dobro sam, samo mi se zaplela noga"

Predsednik SAD Džo Bajden doživeo je peh dok je vozio bicikl u blizini svoje kuće na plaži u Delaveru u subotu ujutro.

Nekoliko trenutaka nakon što je pozdravio novinare mahanjem i veselim "Dobro jutro", američki predsednik je pao sa bicikla, prenosi " Gardijan". Joe Biden falls off his bicycle near his Delaware beach house; POTUS seemed uninjured and told the press, “I’m good.” pic.twitter.com/U00Qa6sTLR — Breaking911 (@Breaking911) June 18, 2022 Do incidenta je došlo kada su sedamdesetdevetogodišnji Bajden i prva dama Džil Bajden završavali jutrarnju vožnju biciklom. U jednon