Novi zemljotres kod Bara

Seizmološki zavod Crne Gore registrovao je novi slabiji zemljotres sa epicentrom četiri kilometra istočno od Bara. "Jačina zemljotresa u spicentru (žarištu) iznosila je tri jedinice Rihterove skale, što odgovara epicentralnom intenzitetu od IV stepena Merkalijeve skale (MCS)", navodi se u saopštenju.

Prema preliminarnim podacima, žarište zemljotresa locirano je na dubini od 14 kilometara. "Na osnovu teorijskog modela makroseizmičkog polja ovog regiona, magnitude zemljotresa i dubine hipocentra, ovaj zemljotres nije mogao izazvati materijalne štete u epicentralnom području", kazali su iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. 🔔 #Earthquake ( #земљотрес, #tërmet) M3.0 occurred 3 km E of #Bar ( #Montenegro) 22 min ago (local time 22:29:51). More info at: 📱