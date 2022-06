Đilas za sankcije Rusiji: Ne plašimo se teških odluka i nepopularnih poteza

Predsednik Stranke slobode i pravde, Dragan Đilas, poručio je na Predsedništvu stranke da Srbija mora da napravi izbor da li želi da bude deo Evrope ili će joj po drugi put u istoriji okrenuti leđa.

On je istakao da ne možemo biti jedina zemlja koja nije uvela sankcije Rusiji i da to što je on lično protiv sankcija - nije argument, a da se SSP ne plaši teškid odluka i nepopularnih poteza. „Odluke će biti teške jer su teška vremena u kojima živimo, a biće još teža ona koja dolaze… Ponovo, kao pre 30 godina, pred nama se nalazi izbor – želimo li da budemo deo Evrope čiji smo i kulturno i istorijski i politički nerazgradivi deo, ili ćemo drugi put u istoriji