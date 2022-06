Krajinović bolji od Čilića, u finalu turnira u Kvinsu

Srpski teniser Filip Krajinović plasirao se u finale turnira u Kvinsu savladavši Hrvata Marina Čilića sa 2:0 (6:3, 6:3) nakon sat i dvadeset minuta igre.

Krajinović je dobro otvorio meč i do prvog brejka stigao već u petom gemu, kada je napravio prednost, a potom je i potvrdio svojim servisom i poveo sa 4:2, piše Euronews. Potom su obojica bili sigurni u svojim servis gemovima, sve do devetog, gde je Čilić servirao za opstanak u setu ali u tome nije uspeo, te je Krajinović došao do prednosti od 1:0. Drugi set je bio maestralan za Filipa, s obzirom na to da je za samo 24 minuta došao do vođstva od 4:1. Kasnije je