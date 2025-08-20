Međedović i Kecmanović uspešni u Vinston Sajlemu

Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kecmanović uspešno su preprodili prepreke u drugom kolu turnira u Vinston-Sajlemu.

Međedović je do treće runde došao posle pobede nad Britancem Džejkobom Fernijem, posle dva seta 6:4, 7:6 (2). Meč je trajao sat i 36 minuta, a Hamad je u prvom setu ključni brejk napravio u trećem gemu i sačuvao ga do kraja seta. U nastavku meča, videli smo veću borbu u drugom setu, ali je Međedović i tu bio uspešniji i na kraju pobedio. Što se tiče Kecmanovića, on je u drugoj rundi istog turnira savladao Aleksandra Kovačevića, takođe za nešto više od sat i po