Predsednik Vučić O tvrdnjama Dijane Hrkalović: Ne mogu ja tužilaštvu da kažem šta da radi! Neću da kažem ni reč više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, posle svečane ceremonije uručenja ugovora o zaposlenju najboljim diplomcima medicine, odgovarao na pitanja novinara.

Predsednik Vučić je govorio o tvrdnjama Dijane Hrkalović, napadima na sina Danila, kao i o Samitu Zapadnog Balkana, izboru premijera i drugim aktuelnim temama. O mogućem odlasku u Briselu u četvrtak na Samit Zapadnog Balkana, predsednik Vučić je rekao: "Želim da se konsultujem sa Vladom, ali i ljudima iz Otvorenog Balkana, pa da donesem odluku da li ćemo ići u Brisel i kakav ćemo