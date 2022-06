Predsednik Vučić uručio ugovore najboljim diplomcima medicine: Povećanje plata do kraja godine! Poklanjamo vam najveće bogatstvo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji u "Palati Srbija" uručio je ugovore o zaposlenju najuspešnijim diplomcima svih medicinskih fakulteta i srednjih medicinskih škola u Srbiji.

Dvanaest najboljih, deset lekara i dvoje medicinskih sestara, dobili su ugovore o zaposlenju kao najuspešniji diplomci. Predsednik Vučić je redom čestitao i ugovore uručio Lidiji Nikić, Ana Đokić, Isidori Semnic, Vladimiru Đuroviću, Mariji Đorđević, Jeleni Milošević, Katarini Ćupić, Aleksandri Mitrović, Adelini Rašiti, Aleksandri Radonjić, Dimitriju Popoviću i Nataliji Zlatković.