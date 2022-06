Prvi milion zaradile kao male, a jednu su povezivali sa smrću slavnog pevača: Gde su i šta rade bliznakinje koje su svi voleli

I dok neki glumci čekaju čitavu večnost da dobiju neku dobru ulogu, sestrama Meri Kejt i Ešli Olsen to se dogodilo sa samo šest meseci.

Bliznakinje su od tada, pa do 2006. godine zajedno glumile u 16 filmova. Bile su totalna senzacija, a zatim su se naprasno povukle iz glume. Danas imaju svoju modnu liniju i slave 16. godišnjicu brenda. S obzirom na to da su odrasle u Kaliforniji, nije veliko iznenađenje što su blizanke Meri Kejt i Ešli ušle u šoubiznis. Na audiciji za ulogu Mišel Taner bile su jedine bliznakinje koje nisu plakale, a ljudima u "Punoj kući" to je bilo dovoljno. Meri Kejt i Ešli bile