Afrička vrelina stigla u Srbiji - goreće asfalt! Danas i do 35 stepeni, a evo kakav pakao nas čeka narednih dana

Danas u Srbiji minimalna temperatura 12°C, a maksimalna 35°C. U Srbiji danas sunčano i još toplije nego u nedelju sa maksimalnim temperaturama oko 33°C. Vetar slab jugooistočni i južni. Pritisak oko ili malo ispod normale. Minimalna temperatura od 12°C do 19°C, a maksimalna od 31°C do 35°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 23°C do 27°C. U Beogradu sunčano i vrlo toplo. Biće još malo toplije nego u nedelju. Vetar slab jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna