Šolc: Olakšati prijem novih kandidata u EU

BERLIN - Nemački kancelar Olaf Šolc pozvao je Evropsku uniju da sprovede reforme kako bi bio olakšan prijem novih zemalja.

On je naglasio da, ne samo kandidati za prijem u članstvo, već i sama EU, moraju da budu spremni na širenje tog bloka. "Kako to postigla, EU mora da modernizuje svoje strukture i procese donošenja odluka", poručio je Šolc za agenciju DPA. On je konstatovao da neće uvek biti moguće da se sve odluke donesu jednoglasno, kao što se danas odlučuje. Šolc je rekao da o tome želi da razgovara na samitu EU sledećeg četvrtka i petka. Na tom samitu predesednici država i vlada