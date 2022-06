MUP: Uhapšen osumnjičeni za ranjavanje muškarca na Miljakovcu

Pripadnici policije u Beogradu uhapsili su M. S. (27) samo deset minuta nakon što je danas, kako se sumnja, iz vatrenog oružja teško povredio muškarca (24), saopšteno je iz ministarstva unutrašnjih poslova. On se tereti da je u poslepodnevnim časovima, u teretani na Miljakovcu, pucao u oštećenog muškarca nanevši mu teške telesne povrede, a nakon toga pobegao. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, i on će, uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom