Sunce, pljusak, sunce, sunce - uz moguću glavobolju i pad koncentracije

I u sredu će u Novom Sadu biti sunčano i veoma toplo.

Duvaće slab i umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. Najniža temperatura biće 17, a najviša 29 stepeni. Koliki je indeks UV zračenja u Novom Sadu možete pratiti OVDE. U četvrtak su mogući pljuskovi s grmljavinom, dok će se temperatura kretati od 18 do 27 stepeni. U petak sunčano i do 30 stepeni. Vikend takođe sunčan, a temperatura će ići i do 33 stepena. Biometeorološka prognoza za sredu, 22. jun: Biometeorološka situacija je relativno povolјna. Oprez se