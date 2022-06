Danas će se smenjivati sunce i kiša: Toplo ali sa lokalnim pljuskovima, temepratura do 30 stepeni

U Srbiji danas promenljivo oblačno, u većini mesta sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegde sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, u Vojvodini i na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 12 do 20, najviša dnevna od 26 do 30 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će preovlađivati sunčano, uz slab razvoj dnevne oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura oko 19, najviša oko 29 stepemi. U toku noći u pojedinim delovima grada mogući su kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Srbiji, do 29. juna, u